Policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana prendem em flagrante um motorista de aplicativo suspeito de praticar roubos de aparelhos celulares na capital e em Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu na manhã dessa terça-feira, 11, em Socorro, e também resultou na apreensão de um adolescente envolvido no caso.

Na noite dessa segunda-feira,10, um motorista de aplicativo, em companhia de um adolescente, cometeu alguns roubos de celulares, sendo um no Conjunto João Alves, em Socorro, outro no bairro Industrial e o último no bairro Porto Dantas, em Aracaju. No total, três aparelhos foram subtraídos pela dupla.

De acordo com a polícia, os envolvidos utilizavam um carro Fiat Mobi, na cor branca, que parava próximo às vítimas, momento em que o adolescente descia e, na posse de um simulacro de arma de fogo, abordava e cometia ato infracional de roubo dos celulares das vítimas. O veículo usado na ação é o mesmo utilizado pelo suspeito no trabalho como motorista de aplicativo.

Além de roubar os aparelhos, um dos suspeitos ainda retirou o chip de um dos celulares e colocou em outro telefone e, se passando pela vítima, começou a enviar mensagens para amigos dela, pedindo dinheiro.

Após receber informações sobre os crimes, policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana realizaram investigações e conseguiram localizar os dois, recuperando os objetos roubados. O suspeito estava com dois celulares e o adolescente com outro aparelho telefônico e o simulacro de arma de fogo.

O motorista de aplicativo foi autuado pelos crimes de roubo majorado, tentativa de estelionato e corrupção de menores, e está aguardando audiência de custódia. O adolescente apreendido segue à disposição do Poder Judiciário.