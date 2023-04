A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem investigado por estupro praticado em outubro do ano passado em Aracaju. A investigação foi conduzida pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), com apoio da Divisão de Inteligência (Dipol).

Ele foi preso nessa quarta-feira (19), por policiais da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), após comparecer na unidade policial para o registro de um boletim de ocorrência. O investigado já responde por receptação no contexto de golpe em site de vendas, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

De acordo com a delegada Nayanna Batalha, ele passava de carro, abordou a vítima e trocou telefone com ela. “A convidou para passar um dia com ele em um passeio na região do Mosqueiro. Na volta, no meio do caminho, ele a estuprou”, revelou.

O Instituto Médico Legal (IML) constatou múltiplas lesões (equimoses) em diversas partes do corpo da vítima, a exemplo de ombros, braços e quadril, o que atesta a violência com que o crime foi praticado.

A investigação identificou o autor do crime, e o DAGV solicitou a prisão ao Poder Judiciário. Com a decisão judicial favorável à prisão do investigado, ele foi detido e já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.