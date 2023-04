Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão temporária de um homem investigado pela tentativa de homicídio que ocorreu no último dia 2 de abril, no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (13).

De acordo com as investigações, o crime foi supostamente motivado por uma cobrança de R$ 12 mil em dívidas de drogas. Em interrogatório, o investigado confessou a prática do crime. As investigações prosseguem visando o esclarecimento de todas as circunstâncias do caso. O DHPP tem o prazo de 30 dias para conclusão do inquérito.

O investigado será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.