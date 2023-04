Equipes da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) deram cumprimento aos mandados de prisão temporária de João Pedro de Jesus Santos e Oswaldo Santos Neto. Eles são investigados pelo roubo de uma motocicleta em fevereiro deste ano, no bairro Santo Antônio, em Aracaju. As investigações identificaram três homens como autores do roubo do veículo. As prisões ocorreram no último dia 20 e também nessa segunda-feira (24). Um terceiro envolvido já se encontrava preso.

De acordo com a delegada Maria Zulnária, o roubo aconteceu na noite do dia 7 de fevereiro. “A vítima circulava nas imediações de uma faculdade e foi abordada por dois homens em uma motocicleta, sendo que um deles, de posse de uma arma de fogo e mediante grave ameaça, exigiu a entrega da motocicleta”, detalhou.

Conforme a delegada, na apuração policial, inicialmente foi possível identificar um dos envolvidos – Oswaldo Santos Neto, conhecido como “Netinho” -, que foi flagrado na posse da motocicleta roubada. O veículo subtraído foi recuperado no dia seguinte ao roubo.

“Como havia dúvidas se o envolvimento dele se configurava como crime de receptação ou como coautor do roubo, decidimos continuar com as diligências, até que nós pudéssemos identificar cada um dos autores com as condutas individualizadas”, especificou.

Ainda segundo Maria Zulnária, a motocicleta utilizada para praticar o crime era conduzida por Klerysthon Gomes Santos, enquanto que o garupa João Pedro de Jesus Santos abordou a vítima e seguiu com o veículo roubado. Já Oswaldo Santos Neto estava encarregado de guardar a motocicleta roubada e vender no dia seguinte ao roubo.

“Restou provado que Klerysthon Gomes e João Pedro abordaram a vítima, deixando o veículo sob guarda de Oswaldo Santos Neto, que foi preso no dia 20 de abril. Klerysthon já estava detido há aproximadamente 30 dias. E nessa segunda-feira (24), foi preso João Pedro de Jesus”, especificou.

Eles confessaram a prática do crime. Ainda conforme a delegada, a DRFV já solicitou a conversão das prisões temporárias de João Pedro de Jesus e Oswaldo Santos Neto em preventivas, assim como foi solicitada a decretação da prisão preventiva de Klerysthon Gomes Santos.