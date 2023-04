Equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam uma quantidade de entorpecentes, nesse domingo (9), no Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as informações policiais, durante patrulhamento de rotina na região, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu.

Na tentativa de evitar o flagrante, o suspeito deixou cair uma sacola plástica contendo cerca de 60 pequenas embalagens e metade de um tablete de maconha, além de dois pinos de cocaína e uma balança de precisão.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à Central de Flagrantes, para onde seguem as investigações.

Fonte: Ascom PM