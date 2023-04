Na manhã desta segunda-feira-feira (3), ações realizadas por policiais militares da Companhia Fazendária e auditores da Secretaria da Fazenda resultaram na apreensão de três cargas com irregularidades nas notas fiscais, no interior do estado.

A primeira ocorrência foi registrada no município de Estância, onde as equipes abordaram um caminhão transportando brinquedos com divergências na nota fiscal. A carga foi retida e conduzida à Central de Comandos de Nossa Senhora Socorro, para confecção do Auto de Infração pelo Fisco Estadual.

O segundo caso ocorreu em Itabaiana, onde a fiscalização conjunta constatou que uma carreta bitrem estava transportando milho sem nota fiscal. A carga foi retida e conduzida à Central de Comandos de Itabaiana, para lavratura do Auto de Infração.

Por fim, policiais militares e auditores da Secretaria da Fazenda flagraram, durante abordagem, outra carreta bitrem transportando caroço de algodão com nota fiscal divergente, no município de Itabaiana. A ocorrência foi finalizada na Central de Comandos de Itabaiana, com a confecção do Auto de Infração pelo Fisco Estadual.