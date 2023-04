Na manhã de segunda-feira, (10), militares do 8º Batalhão de Polícia Militar localizaram um veículo com restrição de roubo e furto no Bairro Siqueira Campos.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, quando foram acionados pelo Ciosp 190, solicitando que verificassem uma denúncia de veículo abandonado em via pública.

Chegando no endereço informado, os militares identificaram o veículo, um modelo Parati, da Volkswagen, placa HZG 2858, de cor cinza. Ao realizar consultas sobre o carro, constataram que havia restrição de roubo e furto. O veículo foi conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, para que fossem adotadas as medidas legais.