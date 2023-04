Equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (8ºBPM) prenderam dois suspeitos de praticarem roubos no Conjunto Marcos Freire II e apreenderam um adolescente por ato infracional. Os suspeitos e o jovem foram localizados no Bairro Industrial, em Aracaju, na noite dessa segunda-feira (24).

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava patrulhamentos de rotina, quando foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e informada que homens, em um veículo de cor branca, teriam praticado assaltos no Conjunto Marcos Freire II e, em seguida, fugido em direção ao bairro Porto Dantas.

Com essas informações, os policiais iniciaram as buscas pela região e avistaram um veículo, com três pessoas, com as mesmas características relatadas. Diante disso, os policiais se aproximaram para realização de abordagens pessoais e buscas pelo veículo.

Segundo os militares, durante os procedimentos de abordagem, foram encontrados os pertences que haviam sidos tomados no assalto, a partir da identificação por parte da vítima.

Foram apreendidos um aparelho celular, um casaco preto, uma mochila escolar, dois bonés e uma garrafa de alumínio. Um dos pertences da vítima, um outro aparelho celular, não foi localizado, e os suspeitos confessaram que já haviam se desfeito do telefone.

O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde as demais medidas legais foram adotadas, e os materiais apreendidos foram apresentados.