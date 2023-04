Policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) prenderam em flagrante o suspeito do feminicídio que ocorreu no povoado Taquara, na cidade de Tobias Barreto. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10).

De acordo com as informações policiais, a equipe policial foi acionada para verificar a denúncia. No local, a vítima havia sido encontrada sem sinais vitais. Havia manchas de sangue no cômodo onde ela foi localizada.

Durante a ação policial, o suspeito do crime foi identificado. Ele estava com uma faca e confessou aos militares que praticou o crime. Ele informou que ainda fugiu, mas ao ver a presença policial, resolveu se entregar.

A morte da vítima foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito do crime foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.