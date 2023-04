Nesta segunda-feira, (17), militares do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por fraturar a cabeça da ex-mulher com uma paulada, no Povoado Merem, em Nossa Senhora do Socorro.

A ocorrência foi passada pelo Ciosp e prontamente verificada pela equipe do 5º BPM. Ao chegar no local, a PM encontrou o agressor de 21 anos já detido por populares, após tentar fugir.

A ex-mulher do agressor apresentava uma fratura na cabeça. Segundo ela, desde a madrugada vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que, por não aceitar o fim do relacionamento, invadiu a residência pela manhã, e surpreendeu a vítima com uma paulada na cabeça, enquanto ela dava café da manhã para a filha.

Para se proteger e resguardar a integridade física da criança, ela precisou fugir da própria casa e se abrigar na casa de uma vizinha. A vítima precisou ser socorrida e foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filhos. Após o atendimento médico, ambos foram conduzidos ao DAGV.

Fonte: Ascom PM/SE