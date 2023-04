Policiais do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Palestina, na Zona Norte de Aracaju. O suspeito é ex-presidiário e foi detido em ação policial que ocorreu nessa segunda-feira (3).

Segundo as informações policiais, o suspeito tentou fugir com a arma em punho, mas não conseguiu pular um muro e jogou o armamento no chão. Ele foi preso com 0,5kg de maconha, balança digital e uma espingarda de calibre 12 com sete munições.

O homem preso e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.