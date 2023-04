Militares do Regimento De Cavalaria Mecanizada De Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, nessa segunda-feira, (10).

O Getam estava em patrulhamento ostensivo pelo Complexo Taiçoca, quando passou na Rua 87/7 do Marcos Freire II, e notou bastante nervosismo de um homem ao ver a PM se aproximando. Ele mudou repentinamente o sentido do caminho, para não ser abordado pelos militares.

Durante a busca pessoal, foi encontrado em sua posse alguns pedaços de maconha, totalizando 228g, e uma balança digital. Segundo ele, todo o material seria para consumo próprio.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido, para que fossem tomadas as providências que o caso requer.