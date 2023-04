Militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam em flagrante dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. Um dos suspeitos, que é ex-presidiário, ainda ofereceu R$ 20 mil para que não retornasse à unidade prisional, sendo autuado também por corrupção ativa. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (13).

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas de rotina pela região do bairro Rosa Elze, quando identificaram dois suspeitos. Eles estavam em posse de drogas e balança de precisão.

Diante do flagrante policial, um dos suspeitos ainda chegou a oferecer a quantia de R$ 20 mil para que não retornasse ao presídio. Assim, além da autuação por tráfico de drogas, ele também foi preso por corrupção ativa.

Ambos os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram adotados os demais procedimentos legais cabíveis aos casos de tráfico de drogas e também de corrupção ativa, prática cometida por um dos suspeitos presos após ser flagrado na posse do entorpecente destinado ao tráfico.