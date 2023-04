Policiais militares da 2ª Companhia do 1º Batalhão (2ª Cia/1ºBPM) ajudaram a salvar a vida de uma criança recém-nascida que apresentava sérias dificuldades para respirar ao se engasgar com o leite materno. O fato ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (18) no Conjunto Orlando Dantas, Zona Sul de Aracaju.

Por volta da meia-noite, os pais da pequena Maria Elloah, de apenas 18 dias de vida, juntamente à tia e um vizinho da família, procuraram ajuda no Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC) do Conjunto Orlando Dantas, depois que a recém-nascida se engasgou no momento da amamentação. No PAC, eles foram prontamente atendidos pelo cabo Irvin e pelo soldado Delmar. Imediatamente, os policiais perceberam a gravidade da situação e, junto com a família, seguiram para o hospital.

Os militares conduziram a criança ao Hospital Municipal Fernando Franco, localizado no Conjunto Augusto Franco. Durante o deslocamento na viatura, um dos militares insistiu nos procedimentos para desobstruir as vias aéreas da bebê e conseguiu reestabelecer a respiração da pequena Maria Elloah.

Passado o susto, após o devido atendimento médico na unidade hospitalar, a tia da recém-nascida fez questão de registrar agradecimentos à Polícia Militar, por meio do perfil da Corporação no Instagram. “Quero agradecer primeiramente a Deus e a esses heróis, que socorreram minha sobrinha a tempo, salvando a vida dela de um engasgo. Agora ela está bem, graças a Deus. Que Deus os abençoe grandemente, especialmente ao cabo Irvin, Delmar e o enfermeiro Edelmo. Muito obrigada!” Declarou emocionada a senhora Elaine Nascimento.

O atendimento prestado pela equipe de plantão no PAC do 1º Batalhão, que resultou no exitoso salvamento da criança, denota a disposição dos nobres policiais em salvar vidas.

Fonte: Ascom/PMSE