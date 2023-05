O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prendeu Alisson Cardoso dos Santos, de 28 anos, conhecido como “Morceguinho”, na manhã desta quinta-feira, 25, no Centro de Aracaju. O homem é acusado de roubo e estava foragido da Justiça.

A ação policial ocorreu em cumprimento a mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Aracaju, após julgamento e condenação de Alisson pelo crime de roubo. O acusado estava foragido desde 2021 e a Dipol, por meio de levantamentos, conseguiu localizá-lo em uma empresa atacadista, no Centro de Aracaju, onde ele estava trabalhando.

De acordo com as investigações, à época do crime, Alisson utilizou uma arma de fogo para assaltar um transeunte e conseguiu subtrair o celular dele, mas foi preso, logo seguida, pelo segurança de um estabelecimento comercial. Pouco tempo depois, o autor passou a responder ao processo em liberdade.

A partir de então, Alisson deixou de cumprir todas as exigências judiciais, até ser considerado foragido da Justiça. Com a prisão ocorrida nesta quinta, o homem foi conduzido ao Cope e fica à disposição do Poder Judiciário.