Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), e a Polícia Civil de Alagoas, através da Gerência de Inteligência Policial (Ginpol), resultou no cumprimento do mandado de prisão preventiva contra um suspeito de 55 anos, por estupro de vulnerável. A ação ocorreu nesta terça-feira, 23, no município de Estância, após troca de informações entre as forças policiais de Sergipe e Alagoas.

O homem é investigado num crime de estupro de vulnerável ocorrido em Alagoas e estava foragido da Justiça desde agosto de 2018, ano em que houve a expedição do mandado de prisão preventiva pela Comarca de Arapiraca/AL. Diante da prisão ocorrida em Estância, o suspeito será transferido para o estado alagoano.

Outra prisão

Além da detenção registrada nesta terça, a Polícia Civil também divulgou que, no último dia 11 de maio, em operação conjunta com a Polícia Militar da Bahia, o Cope cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um outro investigado por estupro de vulnerável. Neste caso, o suspeito foi detido na cidade baiana de Feira de Santana.