A Superintendência Estadual de Proteção e Defesa da Civil (Supdec) alerta a população sergipana para a ocorrência de chuvas moderadas a intensas, a partir das primeiras horas da quinta-feira, 18, se estendendo até a terça-feira, 23.

Segundo a gerente de monitoramento e alerta da Supdec, Ingrid Feitosa, a ocorrência se dará em razão da chegada de uma frente fria. “Por conta da Zona de Baixa Pressão no Oceano Atlântico, as chuvas atingirão boa parte da Região Nordeste. Em Sergipe, a princípio elas serão mais fortes nos municípios dos territórios da Grande Aracaju, Leste Sergipano e Baixo São Francisco, mas com o passar dos dias ocorrerão em todo o estado’, explica.

Ingrid Feitosa informa aos gestores municipais que tenham uma atenção especial à situação que se anuncia. ‘É importante que os chefes executivos pratiquem ações preventivas, a exemplo da manutenção das vias de águas pluviais, varredura de sarjetas, limpeza de canais, retirada de materiais que por ventura estejam nas calhas dos rios e também orientem a população que reside em áreas de risco a procurar lugares seguros’, ressalta.

A Defesa Civil informa que em situações de emergência, a população deve ligar para o número 193. Para quem reside em Aracaju, o contato é 199.

ASN