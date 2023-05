Policiais do Departamento de Narcóticos prenderam em flagrante um homem de 24 anos por tráfico de drogas. A ação ocorreu na última quinta-feira, 18, no povoado São Braz, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe de investigação recebeu a denúncia, por meio do Disque-Denúncia (181), informando que um indivíduo estava vendendo drogas em sua residência, localizada no povoado São Braz. De imediato, os policiais foram até o local, e, após realizar levantamentos, identificaram o imóvel e iniciaram uma vigilância no local. Durante a campana, os agentes perceberam a chegada de um homem com as mesmas características descritas na denúncia. Assim, se aproximaram e realizaram a abordagem.

Na ação, o suspeito confirmou a prática do tráfico de drogas e disse que em sua residência havia certa quantidade de cocaína. Os policiais entraram na casa e localizaram as substâncias.

Com o suspeito, foram apreendidos pacotes de substância branca semelhante à cocaína, sacos plásticos contendo a mesma substância já fracionada, uma porção de substância vegetal com características de maconha, plástico filme comumente utilizado para embalar droga e um aparelho celular.

O investigado e o material apreendido foram encaminhados ao Denarc, onde as investigações continuarão a fim de que sejam identificados outros envolvidos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).