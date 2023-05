Equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu em flagrante um homem por posse ilegal de arma de fogo. Ele estava na condição de foragido da Justiça. A ação policial ocorreu em Itabaiana, nessa terça-feira (23).

De acordo com as informações policiais, o preso estava sendo investigado por comandar o tráfico de drogas na região do Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Nessa terça-feira, ele foi encontrado e preso em Itabaiana.

Ele estava sendo procurado em decorrência da existência de mandados de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa, posse de arma, porte ilegal de arma de uso restrito e tráfico de entorpecentes.

Ainda conforme as informações policiais, o preso também teria envolvimento na prática de homicídio que ocorreram em Nossa Senhora do Socorro.

Na ação policial em Itabaiana, com o homem foi localizado um revólver calibre 38 com 24 munições. Os materiais estavam escondidos dentro de um urso de pelúcia. Por isso, ele foi preso em flagrante, e o caso registrado na Delegacia Regional de Itabaiana.