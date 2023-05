Na tarde deste domingo, dia 21, uma trágica descoberta foi feita no condomínio Via Mont, situado no bairro Jabotiana, Zona Sul de Aracaju. Uma enfermeira chamada Daniele foi encontrada sem vida em seu apartamento.

Conforme relatos, Daniele dedicou muitos anos de sua carreira profissional ao trabalho no município de Capela. Infelizmente, informações indicam que ela sofria de depressão e fazia uso de medicamentos controlados para tratar a condição.