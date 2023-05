Com informações repassadas pela Divisão de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe (Dipol), policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor/RN) e Delegacia Especializada em Capturas (Decap/RN), da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, prenderam um homem de 32 anos foragido do Distrito Federal. Ele foi preso nessa quarta-feira (24), na Praia de Búzios, na cidade de Nísia Floresta (RN).

De acordo com as informações policiais, o investigado possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pela prática do crime de estupro de vulnerável, e estava foragido. Ele foi julgado e condenado por ter abusado sexualmente de uma menina de 11 anos de idade, no ano de 2018, no Distrito Federal.

A Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), da Polícia Civil do Distrito Federal, descobriu que o foragido estava trabalhando em uma empresa sergipana, com endereço comercial em Aracaju, e acionou a Dipol/SE, que apurou que o foragido estava exercendo suas atividades na cidade de Natal (RN) e residindo na Praia de Búzios, no litoral sul do Rio Grande do Norte

Diante da informação, a Dipol acionou o Deicor e a Decap, que realizaram diligências e conseguiram prender o foragido da Justiça do Distrito Federal. Ele foi conduzido a uma delegacia da cidade de Natal (RN) e se encontra à disposição do Poder Judiciário.