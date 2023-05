Com o objetivo de dar uma resposta ainda mais rápida ao enfrentamento à criminalidade na região centro-sul de Sergipe, a Polícia Militar passou a contar com uma unidade do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) em Lagarto, que reforçará as ações de policiamento já desenvolvidas pelo 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM). A nova unidade dispõe de uma frota operacional de oito motocicletas.

De acordo com o comandante do Getam, tenente-coronel Claudionor dos Santos Júnior, a unidade tem como objetivo apoiar e reforçar a segurança pública na região. “Seguindo as diretrizes da SSP e do comando da Polícia Militar, foi inaugurado no 7º BPM o Getam para apoiar a unidade local no combate à criminalidade”, ressaltou.

Conforme o comandante do Getam, a utilização de motocicletas proporciona maior celeridade à atuação policial, já que as motocicletas ampliam a área de deslocamento das equipes. “É sabido que os criminosos têm se utilizado corriqueiramente de motocicletas nas práticas de delitos, a exemplos dos roubos”, comentou.

O tenente-coronel Claudionor dos Santos Júnior reiterou que a utilização de motocicletas tem gerado efeito positivo no combate à criminalidade. “O policiamento com motocicletas tem surtido efeito significativo no combate a esse tipo de delito. Temos o objetivo de expandir o Getam para outros municípios do estado”, pontuou.

Getam

O objetivo prioritário do Getam é diminuir o tempo resposta nos atendimentos e desenvolver uma modalidade de policiamento voltada para a prevenção de atos delituosos praticados por motociclistas. Além de Lagarto, o Getam está presente em Aracaju e Região Metropolitana, Itabaiana, Simão Dias e Estância.