Os deputados estaduais aprovaram por maioria na tarde desta quinta-feira (18), o Projeto de Lei número 308/2023, autorizando o Poder Executivo a contratar uma operação de crédito de até 300 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, para a execução de obras de infraestrutura e mobilidade urbana. Entre as construções consideradas como metas estratégicas para o estado de Sergipe, está o viaduto de interseção da Avenida Beira Mar com a Avenida Tancredo Neves, e uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim, para ligação da Avenida Tancredo Neves com o bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

“Trata-se de uma obra de grande relevância para a capital sergipana e para o desenvolvimento do nosso Estado, pois impacta diretamente tanto a mobilidade urbana quanto o turismo na região. No que tange à mobilidade urbana, esse Projeto possibilitará um novo acesso aos bairros Atalaia, Coroa do Meio e Zona de Expansão de Aracaju”, explica a propositura.

Oposição

Os deputados da base de oposição, Georgeo Passos (Cidadania), Marcos Oliveira (PL), Paulo Jr. (PV) e a deputada Linda Brasil (PSOL), se manifestaram contrários ao pedido de empréstimo por parte do Executivo, sob o argumento de que o Governo anunciou não ter condições de dar um maior reajuste aos professores e ainda que a propositura chegou na Casa um dia antes de ser votado, sem tempo hábil de apreciar.

