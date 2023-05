A Delegacia Regional de Propriá, com informações da Divisão de Inteligência (Dipol), deflagrou a Operação Latência contra o tráfico de drogas no Baixo São Francisco sergipano e em Alagoas. A operação tem como objetivo dar cumprimento a um total de 34 mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra suspeitos de tráfico ilícito de drogas na região ribeirinha. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão e foram feitas três prisões em flagrantes no decorrer da operação, totalizando 13 prisões. A ação policial acontece nesta sexta-feira (5).

Os mandados foram cumpridos nas cidades sergipanas de Propriá, Neópolis e Cedro de São João e, em Arapiraca, no estado de Alagoas. A maior parte das decisões judiciais que já foram cumpridas aconteceram em Propriá.

Em Neópolis, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Em Cedro de São João, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Em Arapiraca, foram cumpridos dois mandados, sendo um de busca e apreensão e outro de prisão preventiva. O restante dos mandados judiciais foram cumpridos em Propriá.

Com os suspeitos, foram apreendidas substâncias semelhantes à maconha e cocaína. Também foi apreendida uma balança de precisão e um aparelho celular, além de dinheiro fracionado oriundo da venda de entorpecentes.

Segundo o delegado Ruidiney Nunes, a Polícia Civil iniciou as investigações após receber informações de que alguns suspeitos estariam traficando, em Propriá. “Com as investigações, houve a confirmação do crime, bem como se descobriu a participação de vários outros suspeitos o que culminou nesta operação”, citou.

A operação recebeu o nome “latência” que significa algo que está oculto, fazendo referência ao fato de que dos suspeitos, apenas quatro não exercem paralelamente ao tráfico uma atividade lícita, seja como empregado seja como microempreendedor, o que acaba ocultando a prática ilícita que exercem.

Participaram da operação cerca de cem policiais. Além de policiais da delegacia regional de Propriá, participaram da operação a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Departamento de Narcóticos (Denarc) de Aracaju e Itabaiana, Delegacias Regionais de Itabaiana e Neópolis, Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), delegacias de Campo do Brito, Poço Verde, Monte Alegre, Cristinápolis, Porto da Folha, Malhada dos Bois, Rosário do Catete e Capela. Também participaram da operação o Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME), Batalhão de Choque (BPChoque), 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), Agência de Inteligência da Polícia Militar e Companhia Independente de Policiamento com Cãe

s (Cipcães).