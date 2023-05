No último domingo (7), a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica recebeu medalha de ouro na FIG World Challenge Cup, em Portugal. Uma das atletas da equipe é de Sergipe.

As atletas que fazem parte da equipe são: Duda Arakaki, Nicole Pircio, Giovanna Silva, Sofia Madeira e Victória Borges – que é sergipana.

Unidas, elas ultrapassaram as dificuldades e atingiram nota de 34.600, superando as seleções da Espanha e da Itália.

“Estamos muito felizes por toda a trajetória nesta competição. Não competimos bem no geral, o que abalou o grupo, porque treinamos muito e mesmo assim apresentamos falhas em demasia. Ontem, ficamos até 1h da manhã conversando. Disse aos atletas que a final do conjunto simples era a nossa última chance. Era como um leão caçando na savana. Ou batíamos uma presa ou morreríamos de fome. Felizmente elas conseguiram fazer uma apresentação sem erros visíveis. A gente sabe que se não falharmos, vamos ao pódio. Hoje, no caso, além disso, ainda conseguimos o ouro, o que não esperávamos, porque foi a vez da Itália errar. Certamente, esse resultado vai fortalecer a confiança de todas, para nos mantermos firmes nessa caminhada”, explica a treinadora, Camila Ferezin.

A sede dos treinos da Seleção é em Sergipe, no Centro de Treinamento (CT), localizado na Arena Batistão. “Essa seleção tem nos orgulhado demais! É uma alegria para nós brasileiros comemorar as conquistas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, mas é uma alegria especial para nós sergipanos sabermos que o conjunto treina aqui é uma das ginastas também é sergipana. Elas merecem todo o reconhecimento pelo brilhante trabalho que têm desenvolvido. Parabéns para as ginastas, parabéns para a treinadora e toda a equipe técnica”, complementa a secretária de Estado de Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

Com informações do A8