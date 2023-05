Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam dois homens com mandados de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável. As ordens judiciais foram cumpridas na noite dessa terça-feira (02), nas zonas de Expansão e Sul da capital.

De acordo com as informações policiais, o primeiro mandado foi cumprido no início da noite, enquanto os policiais realizavam patrulhamento de rotina no Bairro Robalo, Zona de Expansão de Aracaju.

Durante a ação de rotina, os policiais perceberam quando um homem mudou de direção ao visualizar a presença da viatura no local. Na abordagem, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo contra o suspeito.

Na mesma noite, os militares abordaram um homem na Avenida Melício Machado, no Bairro Atalaia, e constataram que o suspeito também possuía um mandado de prisão em aberto. Ele responde pelo crime de estupro de vulnerável.

Após o cumprimento dos dois mandados, os suspeitos foram encaminhados à delegacia para a formalização dos procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM