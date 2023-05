Militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por suspeita de agressão física contra a companheira no Conjunto Padre Pedro, Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital. A ocorrência aconteceu na noite desse domingo, 14.

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de violência doméstica na localidade, às 23h.

No endereço, os policias encontraram a vítima com ferimentos na face. Ela relatou que foi agredida com socos, pontapés e garrafadas, após discussão com o companheiro.

O homem foi preso ainda no local, e a ocorrência encaminhada ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).