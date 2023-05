A Polícia Científica de Sergipe, em parceria com a Escola de Governo e Administração Pública (Esgap), promoveu o curso de Isolamento e Preservação do Local de Crime para a Guarda Municipal de Aracaju. O curso, que teve início na semana passada, será concluído nesta terça-feira (16).

No treinamento, participam cerca de 50 guardas municipais da capital sergipana. As instruções são ministradas por peritos do Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF) e do Instituto de Criminalística (IC), vinculados à Polícia Científica de Sergipe.

O perito criminal Nailson Correia ressaltou que é a primeira vez que ocorre esse treinamento. “É de grande importância, pois, muitas vezes, no interior, a primeira autoridade a chegar no local de crime são as guardas municipais, então os guardas municipais acabam colaborando com a atuação das polícias”, evidenciou.

“Ao final de cada treinamento, é feita uma simulação de local para que os guardas municipais possam demonstrar o conhecimento adquirido naquele treinamento”, concluiu o perito criminal Nailson Correia.