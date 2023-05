A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra um homem de 22 anos, investigado pelo crime de homicídio por arma de fogo contra um jovem de 25 anos, praticado no dia 31 de outubro do ano passado, no bairro São Conrado, em Aracaju. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, 8, e aconteceu na Grande Aracaju.

Segundo a polícia, o crime teria sido cometido em virtude de acerto de contas por dívida envolvendo entorpecentes. Durante o delito, a vítima sofreu múltiplas lesões no tórax e membros superiores, sendo socorrida com vida pelo Samu, mas faleceu a caminho do hospital.

Por conta do crime, a PC solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Justiça de Aracaju. Como o investigado por cometer o homicídio já encontra-se detido no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), no município de São Cristóvão, em decorrência de tentativa de duplo homicídio, ocorrida no dia 13 de janeiro do ano passado, também no São Conrado, o mandado foi cumprido na unidade prisional.

Segundo informações da polícia, o crime de tentativa de homicídio foi motivado pela disputa no controle do tráfico de drogas no bairro São Conrado.