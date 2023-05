A Polícia Civil de Sergipe, após troca de informações com a Polícia Civil do Ceará , cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de praticar arrombamentos a estabelecimentos comerciais e lotéricas na cidade de Milagres, no Ceará. A ação da polícia sergipana foi realizada nessa segunda-feira, 8, em Lagarto, centro-sul do estado de Sergipe.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, o investigado já foi preso por praticar outros furtos na cidade de Tobias Barreto, ato no qual furtou cerca de R$ 280 mil de um estabelecimento comercial. O homem também é suspeito de outros arrombamentos a estabelecimentos comerciais na cidade de Lagarto.

A ação dessa segunda contou com o apoio da Guarda Municipal do município lagartense. O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e agora esta à disposição da justiça.

A Polícia Civil reforça a participação da população e pede que qualquer informações sobre suspeitos e outros crimes seja repassada ao Disque Denúncia – 181. O sigilo do denunciante é garantido.