A Delegacia de Itaporanga D’Ajuda divulgou nesta quarta-feira, 24, a prisão de três suspeitos de roubos em Itaporanga e a recuperação de cinco motocicletas e seis aparelhos celulares subtraídos pelo grupo. As investigações sobre os crimes já foram concluídas.

Diante do aumento de casos de roubos ocorridos no município de Itaporanga D’Ajuda, especialmente na zona rural e no Centro, a Polícia Civil iniciou os levantamentos, até identificar três suspeitos, que se revezavam e se apoiavam nas ações delituosas. Os alvos do grupo eram transeuntes e motociclistas.

Segundo as investigações, os suspeitos agiam sempre com violência e grave ameaça, utilizando-se de armas para render as vítimas e roubar veículos e demais pertences delas.

Com o avançar das apurações, foi possível identificar que um dos suspeitos era natural de Itaporanga, mas residia em Nossa Senhora do Socorro, local onde se associou aos comparsas para a realização dos crimes.

A partir de minucioso trabalho da Delegacia de Itaporanga, a polícia localizou e prendeu todos os envolvidos nos roubos. Durante o período de apuração, foram apreendidos cinco motocicletas e seis aparelhos celulares subtraídos pelo grupo, devidamente devolvidos aos seus donos legítimos. Os envolvidos estão à disposição da Justiça.