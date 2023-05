O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar o crime de homicídio que teve como vítima Júlio César dos Santos Alves, 24 anos. Ele foi morto por volta das 13 h desta segunda-feira, 29, no conjunto Rosa Elze, em São Cristóvão.

Os investigadores confirmaram que a vítima é a mesma pessoa filmada mostrando seu órgão genital a uma mulher dentro de ônibus coletivo na Avenida Beira-Mar na manhã de hoje. Segundo delegado Tarcísio Tenório, o homem tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas no Estado de São Paulo.

O delegado enfatizou que o homem alugou uma residência há cerca de 30 dias no conjunto Rosa Elze, mesmo local onde foi encontrado morto com vários disparos de pistola calibre 380. Na residência da vítima, foi encontrado documentos de um processo criminal da qual ele figurava como autor, além de oito estojos de munição e mais três projéteis de armas de fogo.

“No trajeto para o local do crime recebemos informações e vídeos de um crime de importunação sexual registrado mais cedo dentro de um ônibus urbanos de Aracaju. Quando chegamos ao local, acompanhamos os trabalhos periciais e diante do que foi visto e das informações coletadas é possível verificar que a vítima é a mesma pessoa que cometeu a importunação sexual”, destacou o delegado.

Tenório informou que a investigação vai se concentrar em esclarecer a motivação do homicídio e as demais circunstâncias do crime. Já o inquérito que apura a importunação sexual foi aberto na Delegacia da Mulher de Aracaju, que fica dentro do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).