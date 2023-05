A 2ª Delegacia Metropolitana localizou na tarde desta quarta-feira, 3, no bairro Santos Dumont, na capital sergipana, João Vitor Conceição dos Santos, conhecido como “Vitinho”. O homem é investigado em dois homicídios.

De acordo com levantamentos da Polícia Civil, João Vitor estava envolvido na morte de um mecânico de apelido “Jaiminho”, no Centro de Aracaju, e também era investigado no homicídio que vitimou um integrante da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro, no bairro Coroa do Meio, na capital, no último mês de abril.

O suspeito foi encontrado nesta quarta no Santos Dumont, durante tentativa de cumprimento de um mandado de prisão, em decorrência do crime que teve como vítima “Jaiminho”. Na ação policial, ocorrida em apoio ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), João Vitor reagiu, dando início a um confronto com a equipe coordenada pelo delegado André David (2ª DM), e acabou evoluindo a óbito.

Ainda durante a tarde desta quarta, a Polícia Civil localizou, num outro ponto da capital, o veículo utilizado nos crimes do mecânico e do guarda municipal. O automóvel estava sendo pintado, aparentemente, como modo de escondê-lo de uma possível apreensão policial.

O delegado André David revelou que “Vitinho” também é suspeito de atuar em outros crimes que aconteceram recentemente em diferentes localidades da Grande Aracaju. O DHHP continuará com as investigações, no sentido de esclarecer a atuação de João Vitor e se existem outras pessoas envolvidas nos delitos.