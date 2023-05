Equipes da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) prenderam uma mulher por usurpação da função pública em Aracaju. Ela se passava por juíza e enganava pessoas com uma falsa promessa de emprego. A prisão ocorreu nessa terça-feira (2).

De acordo com o delegado André Davi, a mulher foi identificada após denúncias. “Iniciamos as investigações e chegamos à investigada. Ao menos 40 pessoas foram vítimas. Várias dessas vítimas já entraram em contato com a 2ª DM”, destacou.

Conforme a apuração policial, a mulher presa, ao se passar por juíza, conseguia a confiança das vítimas, que acabam fazendo transferências bancárias na modalidade PIX para a conta da investigada.

As vítimas podem procurar a Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência, que vai robustecer as investigações que já estão em andamento. Algumas vítimas já procuraram a delegacia e irão comparecer à 2ª DM.