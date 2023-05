Policiais civis da Delegacia Regional de Estância cumpriram o mandado de prisão de um homem que havia sido condenado pela Justiça em decorrência da prática do crime de furto qualificado. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (30).

De acordo com as informações policiais, o investigado teve sua prisão decretada após ter sido condenado à pena de reclusão, em regime fechado, por crimes de furto qualificado praticados no ano de 2017, no município estanciano.

Na posse de informações de que havia mandado de prisão contra o investigado, os policiais civis iniciaram as buscas, mas ele compareceu espontaneamente na Delegacia Regional de Estância, onde foi dado cumprimento à ordem judicial.