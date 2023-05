Policiais civis do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), através da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP), cumprem mandado de prisão preventiva contra suspeito de estelionato. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 8, na capital.

De acordo com informações da polícia, o homem de 63 anos já era investigado na DDCP pela prática do mesmo crime, relacionada com a venda de um terreno.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.