Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante um homem suspeito de cometer o crime de receptação, no bairro Bonfim, em Estância. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (30).

De acordo com as informações policiais, após uma vítima de furto comunicar o fato à delegacia, foram iniciadas as investigações. A vítima relatou ainda ter visto seu aparelho de som sendo utilizado em uma residência no bairro Bonfim.

Diante da denúncia, os policiais civis foram ao endereço informado pela vítima e viram o equipamento na frente da casa do suspeito. Ao ser questionado sobre a origem do bem, o suspeito disse que comprou o aparelho de um homem que ele não conhecia.

Ainda conforme as informações policiais, o suspeito relatou que o equipamento foi vendido pelo homem desconhecido a um valor muito abaixo do praticado no mercado. Diante do flagrante, o aparelho foi apreendido, e o suspeito encaminhado à delegacia.

O bem foi entregue ao proprietário, e foi lavrado o auto de prisão em flagrante do suspeito pela prática do crime de receptação. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.