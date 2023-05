A Polícia Civil está à procura de um homem que furtou diversos objetos de uma loja situada num shopping localizado no conjunto Marcos Freire I, município de Nossa Senhora do Socorro, na manhã da última segunda-feira, 15.

A polícia obteve imagens das câmeras de segurança do local, que mostram toda a ação do autor do crime. O dono do estabelecimento contou que fechou a loja no domingo, 14, e, ao chegar no dia seguinte pela manhã, deparou-se com o estabelecimento aberto e furtado. Diversos objetos foram subtraídos e o prejuízo é estimado em cerca de R$ 10 mil.

A Polícia Civil solicita que, quem souber qualquer informação sobre o autor do crime e seu paradeiro, mantenha contato com o Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.