Equipes do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) fizeram um cerco na localidade do Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, visando o combate ao tráfico de drogas. A ação policial que ocorreu nesta quarta-feira (17) resultou na apreensão de 5kg de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, havia informações preliminares de que um suposto traficante estaria fornecendo drogas na comunidade. Durante o cerco, um homem foi identificado, mas posteriormente foi comprovado que ele não participava do tráfico de drogas.

Conforme as informações policiais, o homem repassou detalhes sobre a movimentação do tráfico de drogas na localidade. Diante disso, foi feita a entrada em uma residência aparentemente abandonada, onde foram encontrados 2kg de crack e 3kg de cocaína pura, totalizando 5kg de drogas. A operação continua em andamento para localizar o responsável pela distribuição dos entorpecentes.