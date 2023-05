Equipes do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) apreenderam 16 Kg de maconha no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Durante a ação, realizada nessa terça-feira (23), um homem foi preso por suspeita de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os policiais militares realizavam rondas na localidade conhecida como Mutirão, quando visualizaram um homem com uma mochila térmica nas costas.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele ficou bastante nervoso, o que chamou a atenção dos agentes.

Diante disso, os militares deram ordem de parada e abordaram o suspeito.

No procedimento, os PMs encontraram 16 Kg de maconha e um rolo de papel filme dentro da bolsa dele.

O homem, de 35 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Narcóticos para que fossem adotadas as medidas legais.