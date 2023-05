Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam drogas e uma arma de fogo em bairros de Aracaju e na cidade de Laranjeiras. As ações policiais ocorreram nesse domingo (28).

Segundo as informações policiais, o BPRp realizava ronda no município de Laranjeiras quando visualizou duas pessoas consumindo maconha em via pública.

Durante a abordagem aos suspeitos, os militares observaram que um deles demonstrou bastante nervosismo por conta de uma conversa ainda aberta no WhatsApp. Ao verificar as mensagens que chegavam, os militares constataram que se tratava de uma proposta para venda de uma pistola.

Segundo o suspeito, ele teria encontrado esse armamento ao lado de uma barraca de bebidas, durante um evento ocorrido na cidade, e, por não ter interesse em permanecer com a arma, ofereceu para venda.

Ainda na apuração policial, o suspeito informou que a pistola e as munições estavam guardadas em sua residência e levou os militares até o local, onde entregou o material. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Apreensão de drogas

Em Aracaju, no Bairro Olaria, os militares apreendeu alguns pinos de cocaína e embalagens de maconha. O suspeito estava sem documentação pessoal e pediu que os militares se deslocassem com ele à sua residência. Ele confessou onde estava escondido o restante da droga.

Já em outra ocorrência, outra equipe do BPRp apreendeu cocaína e LSD no bairro Farolância, Zona Sul de Aracaju. Segundo as informações policiais, os militares suspeitaram de um homem que fugiu ao ver a polícia.

Mas, o BPRp o alcançou e encontrou algumas embalagens de cocaína e comprimidos de LSD em posse do suspeito. Em uma cadeira, na residência em que o suspeito tentou entrar, foi possível visualizar mais pacotes de cocaína e uma balança de precisão. Ele também foi preso e conduzido à Central de Flagrantes.

Fonte: ASCOM PM.