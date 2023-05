Equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) fizeram oito prisões durante o fim de semana dos dias 19 a 21 de maio. Armas de fogo e drogas foram apreendidas nas ações policiais da CPME.

De acordo com as informações policiais, no período, também foram apreendidas cinco armas de fogo, das quais três são revólveres e duas são espingardas.

As ações policiais do CPME, que ocorreram tanto na capital, quanto em São Cristóvão, também resultaram nas apreensões de maconha, cocaína e drogas sintéticas.

Das oito prisões, cinco foram referentes a crimes de porte ilegal de arma de fogo. Nas ações policiais, um outro suspeito entrou em confronto com as equipes policiais, foi socorrido, mas não resistiu e morreu na Zona de Expansão de Aracaju.