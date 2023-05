Militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam dois suspeitos de roubo a motorista por aplicativo na Barra dos Coqueiros. Um adolescente também foi apreendido. A ação policial ocorreu na noite dessa quarta-feira (17).

Segundo as informações policiais, após diligências, os militares identificaram o veículo com o motorista e os três suspeitos. Quando os militares se aproximaram para proceder a abordagem veicular, dois dos suspeitos já desembarcaram com armas nas mãos, disparando contra os policiais.

Diante da situação, houve confronto e dois suspeitos acabaram sendo atingidos e socorridos ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O terceiro suspeito, adolescente, que não reagiu e correu para um matagal, foi acompanhado e apreendido posteriormente.

O motorista por aplicativo teve sua integridade física preservada. Na ação policial, foram apreendidas duas armas de fogo.