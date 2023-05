Na tarde dessa quarta-feira (3), militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) e do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um suspeito de homicídio e apreenderam duas armas de fogo em Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais foram acionados em razão de um homicídio ocorrido na Avenida Santa Gleide, em que uma mulher foi atingida por disparos de arma de fogo. Uma segunda vítima, que sobreviveu, ainda estava no local.

Ao buscar informações sobre a mulher morta, a Polícia Militar conseguiu localizar o endereço dela. Ao chegar no local, os policiais foram recebidos por um homem armado, que atirou contra a equipe e tentou fugir, pulando pela janela do apartamento.

Os militares conseguiram deter o homem, que estava alvejado, e prestaram socorro. No trajeto, a viatura capotou, e o ferido foi transferido para outra viatura e encaminhado ao Hospital João Alves Filho. Ele faleceu no hospital.

Fonte: Ascom PM