Policiais do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam dois suspeitos com arma e munições no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu na noite dessa quarta-feira (3).

De acordo com as informações policiais, um suspeito foi flagrado com um revólver calibre .38 e seis munições. Ele disse ter pego a arma emprestada com um comparsa e indicou o segundo suspeito.

Diante das informações, o segundo suspeito foi abordado e confirmou ter emprestado a arma ao outro homem. O segundo suspeito também entregou aos policiais mais 13 munições do mesmo calibre do revólver apreendido.