Policiais militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam em flagrante um integrante de uma torcida organizada pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu no fim da noite desse domingo (14), no bairro Farolândia, na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o homem preso já possuía várias passagens criminais. Ele confessou a prática do tráfico de drogas e entregou aos policiais um revólver calibre 32 com quatro munições.

O suspeito foi encaminhado à delegacia plantonista para as providências legais cabíveis ao caso.