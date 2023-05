O Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) prende suspeito de 35 anos, por tráfico de drogas, no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, na Grande Aracaju, e resultou na apreensão de mais de 16 kg de droga.

Policiais do CPMC, seguindo diretrizes operacionais do Comando Geral, realizavam rondas pelo Conjunto João Alves, quando avistaram um motociclista usando uma mochila e demonstrando nervosismo diante da presença policial.

Com isso, os policiais se aproximaram do suspeito e realizaram a abordagem, encontrando 16,4 quilos de maconha na mochila. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao Denarc, com a motocicleta e os materiais apreendidos na ocorrência.