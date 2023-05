Policiais militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas e apreenderam um chassi que pertencia a uma motocicleta roubada. O caso ocorreu nessa quarta-feira (17), no bairro Inácio Barbosa, na Zona Sul de Aracaju.

Segundo as informações policiais, os militares faziam rondas pela localidade quando encontraram o suspeito. Com ele, foram encontrados maconha e cocaína em embalagens destinadas à venda.

Após revista na residência onde o suspeito escondia boa parte dos entorpecentes, os militares localizaram um chassi de motocicleta que havia sido desmontada. Após consulta, foi constatado que o chassi pertencia a veículo roubado no dia 27 de abril.

O suspeito não deu explicações acerca do chassi encontrado na sua posse. A ocorrência foi encaminhada à delegacia para as providências legais.