Policias do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um suspeito de tráfico de drogas no Bairro São Carlos, Zona Oeste de Aracaju. A ação policial ocorreu na tarde do último sábado (6).

De acordo com as informações policiais, uma equipe do BPRp realizava patrulhamento, quando se deparou com um veículo suspeito modelo i30. Os ocupantes do veículo, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir da abordagem, mas foram perseguidos.

Em determinado momento, um saco contendo 39 embalagens com cocaína foi arremessado do veículo. Um homem foi preso, e a ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes.

Fonte: ASCOM PM