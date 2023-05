Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8ºBPM) prenderam um suspeito de violência doméstica, nesse domingo (21), no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. O suspeito ameaçava atear fogo na casa da vítima.

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam rondas pela localidade, quando foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de agressão contra mulher.

Diante da denúncia, os policiais foram ao local e encontraram a casa fechada, com a chave em posse do suspeito.

Equipes do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) foram solicitadas para prestar apoio no atendimento da ocorrência.

Com o consentimento da vítima, os policiais quebraram o cadeado da residência e deram voz de prisão ao suspeito. O caso foi encaminhado e apresentado à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), onde todas as medidas legais foram tomadas.